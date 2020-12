Sesso e Covid-19 | la pandemia incide anche sulla vita sessuale | ecco cosa fare per combattere il calo della libido

Leggi su improntaunika

(Di sabato 19 dicembre 2020) Alfie Borromeo L’emergenza sanitaria determinata dalladi-19 ha un impatto significativo sulle nostre vite e sulle nostre modalità relazionali. I suoi effetti si ripercuotono su varie aree del benessere psicofisico, non ultima la sferasessualità e dell’espressione, aspetti centralisalute umana, come riconosciutodall’OMS. La misura del distanziamento sociale, atto necessario per rallentare la corsa e la diffusione del virus, comporta purtroppo la necessità che ciascuno di noi modifichi, rimoduli e talvolta purtroppo reprima il proprio innato bisogno di relazione,quello che riguarda laerotica. Ansia, stress, difficoltà di attenzione e concentrazione, paura del contagio sono tutti sintomi che, ...