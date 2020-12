Serie A, servono stadi di nuova generazione: FIGC e Lega scrivono al Governo (Di sabato 19 dicembre 2020) Questa mattina i Presidenti di Coni, FIGC e Lega Serie A hanno inviato una lettera al Presidente Conte con richieste specifiche per la realizzazione di nuovi stadi Questa mattina il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino hanno inviato una lettera al Presidente Conte e ai Ministri Gualtieri, Spadafora e Franceschini. In tale lettera si evidenzia il difficile momento che sta vivendo il calcio italiano e lo stato di arretratezza delle infrastrutture sportive del nostro Paese rispetto al contesto europeo. La comunicazione al Presidente Conte è stata accompagnata dal Rapporto Monitor Deloitte che propone le azioni ritenute fondamentali per avviare le necessarie opere di rinnovamento ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Questa mattina i Presidenti di Coni,A hanno inviato una lettera al Presidente Conte con richieste specifiche per la realizzazione di nuoviQuesta mattina il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente dellaGabriele Gravina e il presidente dellaA Paolo Dal Pino hanno inviato una lettera al Presidente Conte e ai Ministri Gualtieri, Spadafora e Franceschini. In tale lettera si evidenzia il difficile momento che sta vivendo il calcio italiano e lo stato di arretratezza delle infrastrutture sportive del nostro Paese rispetto al contesto europeo. La comunicazione al Presidente Conte è stata accompagnata dal Rapporto Monitor Deloitte che propone le azioni ritenute fondamentali per avviare le necessarie opere di rinnovamento ...

