Serie A oggi, le partite. Formazioni live. Parma-Juventus in diretta (Di sabato 19 dicembre 2020) Penultimo impegno della Serie A 2020. Si gioca la 13ª giornata . Dopo il turno infrasettimanale che ha visto l' Inter accorciare le distanze dalla capolista Milan , il programma è stato aperto dal ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Penultimo impegno dellaA 2020. Si gioca la 13ª giornata . Dopo il turno infrasettimanale che ha visto l' Inter accorciare le distanze dalla capolista Milan , il programma è stato aperto dal ...

IPZS : Oggi celebriamo la Storia d'innovazione della #Olivetti con due #francobolli - serie tematica 'Le eccellenze del si… - europainitalia : Oggi la #CommissioneUE propone una serie di nuove regole per tutti i servizi digitali: il #DigitalServicesAct e il… - Pinucciosono : - in Germania il governo è serio. Hanno chiuso tutto fino al 10 - persone serie. Me che che facciamo oggi ? - aperitivo? - pago io però - sportli26181512 : #Sampdoria, Ranieri: 'Quagliarella? Gli ho detto: prima te li stanco, poi entri': Il tecnico blucerchiato: 'Con Can… - ValeMameli : RT @AleFiveStars: @MarceVann @RisatoNicola @marcellone8 @DMALAGIGI2 @CarloneDaniela @carlakak @ValeMameli @laurarossidue @Simone98RC ho vis… -