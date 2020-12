Roma, Fonseca: «Scudetto? Tante squadre vicine» – VIDEO (Di sabato 19 dicembre 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo – VIDEO Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo. «Siamo a dicembre, tutte le squadre sono vicine e possono arrivare tra le prime 4. Come ho detto sempre, vogliamo fare meglio della scorsa stagione e questo significa finire tra le prime 4. Il nostro obiettivo non è cambiato, siamo a dicembre, è presto per parlare di altre ambizioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo –Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo. «Siamo a dicembre, tutte lesonoe possono arrivare tra le prime 4. Come ho detto sempre, vogliamo fare meglio della scorsa stagione e questo significa finire tra le prime 4. Il nostro obiettivo non è cambiato, siamo a dicembre, è presto per parlare di altre ambizioni». Leggi su Calcionews24.com

