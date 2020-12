'Per imprese prezzo insostenibile' Confcommercio vs Decreto Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) "Siamo alla vigilia delle Festività più tristi della storia moderna, durante le quali i pubblici esercizi italiani - bar, ristoranti, pizzerie, pub discoteche, attività di catering Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 19 dicembre 2020) "Siamo alla vigilia delle Festività più tristi della storia moderna, durante le quali i pubblici esercizi italiani - bar, ristoranti, pizzerie, pub discoteche, attività di catering Segui su affaritaliani.it

InnovazioneGov : ??È online la versione in italiano del corso sull’intelligenza artificiale #ElementsofAI. Il corso è gratuito ed è… - borghi_claudio : Mannaggia, tutte le nostre aziende svendute alla Francia... Mannaggia, il PD che insiste per i vincoli europei a da… - GianlucaVasto : Per il @Mov5Stelle è necessario rilanciare il Paese prorogando il #Superbonus110%, abbassando le tasse e investendo… - internazlucana : RT @cronachelucane: OFFERTA TURISTICA INTEGRATA E INNOVAZIONE PER FAR CRESCERE LE IMPRESE: C’È L’INTESA - Sottoscritto l’accordo tra Destin… - Luca_Gualtieri1 : Nel mezzo della crisi #Covid per oltre la metà delle #imprese italiane sono state molto rilevanti le disposizioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Per imprese Il decreto Ristori è legge: le novità per imprese e professionisti Ipsoa Dl Natale: Confcommercio, per imprese prezzo insostenibile

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – L’incertezza, le chiusure e i ritardi di programmazione "cancellano le imprese" che "stanno pagando un prezzo insostenibile" nel contrasto al Covid-19. E’ l’allarme lanciato da ...

La Camera di Commercio di Napoli consegna 500 pacchi alimentari alla Curia di Napoli donati da Aicast e imprese

NAPOLI – Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, e il presidente nazionale di Aicast, Antonino della Notte, hanno consegnato alla Curia di Napoli 500 dei 1000 pacchi alimentari ...

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – L’incertezza, le chiusure e i ritardi di programmazione "cancellano le imprese" che "stanno pagando un prezzo insostenibile" nel contrasto al Covid-19. E’ l’allarme lanciato da ...NAPOLI – Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, e il presidente nazionale di Aicast, Antonino della Notte, hanno consegnato alla Curia di Napoli 500 dei 1000 pacchi alimentari ...