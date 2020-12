Parma-Juventus, Carli: “Squadra non al top, ma stiamo crescendo. Liverani? Non deve venire a fare il Barcellona” (Di sabato 19 dicembre 2020) "Credo che la Squadra non sia al top della condizione, anche perché quando sei al massimo puoi solo scendere. Abbiamo margini di crescita, ma lo sapevamo".Queste le parole del ds gialloblù Marcello Carli che, intervenuto ai microfoni di "DAZN", si è soffermato a parlare della condizione della Squadra prima del calcio d'inizio di Parma-Juventus. "stiamo crescendo nella compattezza e nello spirito. Liverani non deve venire qui a fare il Barcellona, deve fare il suo lavoro e lo sta facendo bene, la Squadra si esprimerà bene anche tecnicamente". Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) "Credo che lanon sia al top della condizione, anche perché quando sei al massimo puoi solo scendere. Abbiamo margini di crescita, ma lo sapevamo".Queste le parole del ds gialloblù Marcelloche, intervenuto ai microfoni di "DAZN", si è soffermato a parlare della condizione dellaprima del calcio d'inizio di. "nella compattezza e nello spirito.nonqui ailil suo lavoro e lo sta facendo bene, lasi esprimerà bene anche tecnicamente".

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - romeoagresti : #Juventus: #Arthur, a causa della forte contusione alla coscia destra rimediata contro l’Atalanta, non è stato conv… - HalukSargl1 : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Comincia la sfida! Tutti insieme, un solo obiettivo. #FinoAllaFine ?? ???????? ?????????? ?? - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-JUVENTUS (0-0 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI -