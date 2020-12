Nuovo Decreto Natale in vigore: spostamenti, cenoni, coprifuoco. Ecco le regole dal 24 dicembre (Di sabato 19 dicembre 2020) I giorni clou delle feste blindati e senza spostarsi dal proprio Comune, se non in alcune eccezioni; coprifuoco e pochissime possibilità di ricongiungimento: questo il succo del Nuovo Dpcm Natale 2020, annunciato dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa il 18 dicembre e in vigore dal 19 dicembre e fino al 6 gennaio. Il Dpcm è stato preceduto il 2 dicembre da due ulteriori Decreto, che hanno delineato i contorni normativi delle dettagliate regole stabilite dal governo per spostamenti, negozi, cenoni e veglioni, ricongiungimenti, piste da sci. Nella serata del 2 dicembre era infatti stato approvato in Consiglio dei ministri il Decreto legge 2 ... Leggi su leggioggi (Di sabato 19 dicembre 2020) I giorni clou delle feste blindati e senza spostarsi dal proprio Comune, se non in alcune eccezioni;e pochissime possibilità di ricongiungimento: questo il succo delDpcm2020, annunciato dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa il 18e indal 19e fino al 6 gennaio. Il Dpcm è stato preceduto il 2da due ulteriori, che hanno delineato i contorni normativi delle dettagliatestabilite dal governo per, negozi,e veglioni, ricongiungimenti, piste da sci. Nella serata del 2era infatti stato approvato in Consiglio dei ministri illegge 2 ...

marcodimaio : Hanno provato a impedirlo persino con l’uso della forza fisica, ma non ci sono riusciti: il nuovo decreto sicurezza… - mattino5 : 'Ci avete fatto un testa così sui 21 parametri, che c'era un algoritmo per stabilire le zone, siamo diventati tutti… - Corriere : ???? Il premier Conte ha spiegato le regole definitive del nuovo decreto in vista delle feste di Natale, Capodanno ed… - antoniodb69 : RT @vitalbaa: Appena ricevuto. In sintesi la follia del nuovo decreto: “Mia sorella e marito che ha 3 figli minori<14 anni può venire da m… - AntonSessa : RT @GiancarloDeRisi: Conte perde la faccia col suo nuovo decreto. La zona rossa dal 24 al 6 gennaio fa fuggire gli italiani sempre più diso… -