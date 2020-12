Nuova stretta natalizia: chiusi bar e ristoranti dal 24 dicembre al 6 gennaio (Di sabato 19 dicembre 2020) «Abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio, un metodo che ci ha permesso di evitare il lockdown generalizzato. Eravamo con l’RT a 1,7, lo abbiamo riportato a 0.86. Tant’è che tutte le regioni italiane potrebbero rientrare nell’area gialla, ma il virus non si lascia sconfiggere ed è per questo che anche tra i nostri esperti c’è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un’impennata nel periodo natalizio». Si è espresso così il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo, attesissimo Decreto legge riguardante le festività natalizie. Un Decreto che intende intervenire per rafforzare il regime di misure necessarie ad affrontare con il minor rischio possibile le festività, in vista di una ripartenza a gennaio all’insegna di una confermata sicurezza. Leggi su vanityfair (Di sabato 19 dicembre 2020) «Abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio, un metodo che ci ha permesso di evitare il lockdown generalizzato. Eravamo con l’RT a 1,7, lo abbiamo riportato a 0.86. Tant’è che tutte le regioni italiane potrebbero rientrare nell’area gialla, ma il virus non si lascia sconfiggere ed è per questo che anche tra i nostri esperti c’è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un’impennata nel periodo natalizio». Si è espresso così il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo, attesissimo Decreto legge riguardante le festività natalizie. Un Decreto che intende intervenire per rafforzare il regime di misure necessarie ad affrontare con il minor rischio possibile le festività, in vista di una ripartenza a gennaio all’insegna di una confermata sicurezza.

