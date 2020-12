Natale: Atm, tornelli metro Milano chiusi 150 volte oggi (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 DIC - Per 150 volte oggi fino alle 16 i tornelli di alcune stazioni della metropolitana di Milano sono stati chiusi per evitare sovraffollamento sui mezzi, o meglio per rispettare il limite ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 dicembre 2020), 19 DIC - Per 150fino alle 16 idi alcune stazioni dellapolitana disono statiper evitare sovraffollamento sui mezzi, o meglio per rispettare il limite ...

AnsaLombardia : Natale: Atm, tornelli metro Milano chiusi 150 volte oggi. Per contingentamento al 50%, riaperti dopo pochi minuti |…

davanti alle vetrine di Natale, che da diversi giorni ha montato delle transenne per differenziare entrate e uscite; ma anche da Gucci e Vuitton in Galleria, dove la polizia locale regola gli ingressi ...

davanti alle vetrine di Natale, che da diversi giorni ha montato delle transenne per differenziare entrate e uscite; ma anche da Gucci e Vuitton in Galleria, dove la polizia locale regola gli ingressi ...

davanti alle vetrine di Natale, che da diversi giorni ha montato delle transenne per differenziare entrate e uscite; ma anche da Gucci e Vuitton in Galleria, dove la polizia locale regola gli ingressi ...