Morgan | il suo ex ‘allievo’ Michele Merlo gli esprime vicinanza sui social e il cantante gli risponde con un lungo messaggio che lascia di stucco

Leggi su isaechia

(Di sabato 19 dicembre 2020)voleva fare un gesto amichevole e mostrare tutta la sua, suo ex direttore artistico e maestro ad Amici di Maria De Filippi, ma il cantautore non sembra proprio aver apprezzato. L’ex frontman dei Bluvertigo, protagonista della scorsa edizione del Festival di Sanremo per la la stoica litigata con Bugo, è tornato in questi giorni a dominare le pagine dei maggiori rotocalchi di musica e intrattenimento per la sfuriata messa in atto giovedì sera in seguito all’esclusione non solo dalla giuria di Sanremo Giovani ma anche dalla prossima edizione della kermesse canora che si terrà il prossimo marzo sul palco dell’Ariston. Oggi, dopo aver pubblicato conversazioni private anche con Amadeus, ha dichiarato di dover togliere tutto dai. ...