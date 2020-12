«McCartney III»: il nuovo album di Paul McCartney ai tempi del covid (Di sabato 19 dicembre 2020) A 14 anni iniziò a strimpellare il piano del papà, cercando di imitare alcuni motivetti che sentiva alla radio. Si sintonizzava sulle frequenze pirata americane che trasmettevano per gli europei lo sconosciuto rock n’roll. Da quel lontano 1956 ad oggi questo “ragazzo” settantottenne, Paul McCartney, non ha mai smesso di comporre e suonare restando tutt’oggi il musicista più famoso del mondo. Oggi esce il suo ultimo lavoro McCartney III, registrato all’inizio dell’anno nella sua tenuta nel Sussex (nella quale poi si è trovato a trascorre il periodo della pandemia) mentre stava lavorando su un pezzo inedito dei primi anni ’90, When Winter Comes, prodotto all’epoca con George Martin. Come per tutti i musicisti, anche per Paul McCartney il 2020 avrebbe dovuto essere ben diverso. Lo aspettava, oltre alle date rimanenti del tour Freshen Up che lo avrebbe tra l’altro portato in Italia, anche il palco del Glastonbury come headliner. Poi è arrivato il Covid, sconvolgendo tutto. «Vivevo in isolamento nella mia fattoria con la mia famiglia – ha raccontato l’ex Fab Four – e andavo ogni giorno nel mio studio. Dovevo fare un po’ di lavoro su della musica da film e questo si è trasformato nel brano d’apertura e poi, quando è stato fatto, ho pensato: cosa farò dopo? Avevo delle cose su cui avevo lavorato nel corso degli anni, ma a volte il tempo si esauriva e rimanevano a metà, così ho iniziato a pensare a quello che avevo. Ogni giorno iniziavo a registrare con lo strumento su cui avevo scritto la canzone e poi, gradualmente, stratificavo il tutto. Ho fatto musica per me stesso, cose che mi piaceva fare. Non avevo idea che il lavoro sarebbe diventato come un album». Così è stato concepito McCartney III, un disco nato senza un copione preciso, frutto dello stop totale a data da definirsi per la musica dal vivo, che il lo stesso McCartney ha battezzato molto ironicamente «rockdown». https://youtu.be/ApwK9fdxMf0 Leggi su vanityfair (Di sabato 19 dicembre 2020) A 14 anni iniziò a strimpellare il piano del papà, cercando di imitare alcuni motivetti che sentiva alla radio. Si sintonizzava sulle frequenze pirata americane che trasmettevano per gli europei lo sconosciuto rock n’roll. Da quel lontano 1956 ad oggi questo “ragazzo” settantottenne, Paul McCartney, non ha mai smesso di comporre e suonare restando tutt’oggi il musicista più famoso del mondo. Oggi esce il suo ultimo lavoro McCartney III, registrato all’inizio dell’anno nella sua tenuta nel Sussex (nella quale poi si è trovato a trascorre il periodo della pandemia) mentre stava lavorando su un pezzo inedito dei primi anni ’90, When Winter Comes, prodotto all’epoca con George Martin. Come per tutti i musicisti, anche per Paul McCartney il 2020 avrebbe dovuto essere ben diverso. Lo aspettava, oltre alle date rimanenti del tour Freshen Up che lo avrebbe tra l’altro portato in Italia, anche il palco del Glastonbury come headliner. Poi è arrivato il Covid, sconvolgendo tutto. «Vivevo in isolamento nella mia fattoria con la mia famiglia – ha raccontato l’ex Fab Four – e andavo ogni giorno nel mio studio. Dovevo fare un po’ di lavoro su della musica da film e questo si è trasformato nel brano d’apertura e poi, quando è stato fatto, ho pensato: cosa farò dopo? Avevo delle cose su cui avevo lavorato nel corso degli anni, ma a volte il tempo si esauriva e rimanevano a metà, così ho iniziato a pensare a quello che avevo. Ogni giorno iniziavo a registrare con lo strumento su cui avevo scritto la canzone e poi, gradualmente, stratificavo il tutto. Ho fatto musica per me stesso, cose che mi piaceva fare. Non avevo idea che il lavoro sarebbe diventato come un album». Così è stato concepito McCartney III, un disco nato senza un copione preciso, frutto dello stop totale a data da definirsi per la musica dal vivo, che il lo stesso McCartney ha battezzato molto ironicamente «rockdown». https://youtu.be/ApwK9fdxMf0

