LIVE VOLLEY – Perugia-Verona 22-19 | Superlega 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

(Di sabato 19 dicembre 2020) Sir Safety Conade NBVsi sfidano nell’anticipo della quarta giornata di ritorno divuole confermarsi al comando della classifica e tenere a distanza la rivale Civitanova. D’altra parte,proverà ad ottenere punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. L’appuntamento è per sabato 19 dicembre alle ore 18:15. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUINDICESIMA GIORNATA DIRISULTATI E CLASSIFICACOME SEGUIRE IL ...

blab_live : #Volley, #pallavolo #superlega A1 maschile e femminile: il programma e i #pronostici del weekend - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1… - fabriziosbardel : RT @UYBAvolley: ?? ?? CHRISTMAS DAYS ?? ?? ?? A Natale regala il grande Volley ?? GUARDA TUTTA LA STAGIONE DI SERIE A1 E A2 AL PREZZO PIÙ BASSO… - LegaVolleyFem : RT @UYBAvolley: ?? ?? CHRISTMAS DAYS ?? ?? ?? A Natale regala il grande Volley ?? GUARDA TUTTA LA STAGIONE DI SERIE A1 E A2 AL PREZZO PIÙ BASSO… - UYBAvolley : ?? ?? CHRISTMAS DAYS ?? ?? ?? A Natale regala il grande Volley ?? GUARDA TUTTA LA STAGIONE DI SERIE A1 E A2 AL PREZZO PI… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY

Sportface.it

Dopo la bella affermazione in rimonta con Taranto, la Bam S. Bernardo Cuneo torna in campo per un altro impegno interno, contro Brescia. Primo punto di Cuneo grazie a Preti, risponde Galliani, poi i p ...La compagine cuneese propone per tutti gli appassionati un regalo esclusivo e in edizione limitata, per ridurre la distanza dei tifosi dalla squadra. Un’iniziativa che fa il paio con la linea d’abbigl ...