LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: l’Ucraina conquista uno storico oro! Romania battuta di 1 decimo! (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Domani sono in programma le Finali di Specialità. 15.15 l’Ucraina ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre di questi Europei infarciti di assenza! storico trionfo per le gialloblù con 154.663. La Romania non è riuscita a vincere nemmeno in questo contesto di enormie assenze: secondo posto con 154.495, Larisa Iordache e compagne si sono dovute arrendere per 167 millesimi! Bronzo per l’Ungheria (151.597). Poi lontanissime Croazia, Turchia, Repubblica Ceca. 15.13 Larisa Iordache non ce la fa! Si ferma a un modestissimo 12.766! l’Ucraina ha vinto la medaglia d’oro! 15.09 Hubareva non va oltre a 12.533. Dunque a Larisa Iordache basta 12.933 ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Domani sono in programma le Finali di Specialità. 15.15ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre di questiinfarciti di assenza!trionfo per le gialloblù con 154.663. Lanon è riuscita a vincere nemmeno in questo contesto di enormie assenze: secondo posto con 154.495, Larisa Iordache e compagne si sono dovute arrendere per 167 millesimi! Bronzo per l’Ungheria (151.597). Poi lontanissime Croazia, Turchia, Repubblica Ceca. 15.13 Larisa Iordache non ce la fa! Si ferma a un modestissimo 12.766!ha vinto la medaglia d’15.09 Hubareva non va oltre a 12.533. Dunque a Larisa Iordache basta 12.933 ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2020 in DIRETTA: inizia la Finale a squadre. Larisa Iordache trascina la Romania… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2020 in DIRETTA: Finale a squadre. Larisa Iordache per trascinare la Romania vers… - DonatellaBeneta : RT @LuigiBrugnaro: Lo #sport è una nostra priorità e per questo stiamo investendo per mettere in sicurezza le strutture sportive. ???????Ecc… - BakshDark : #gregorelli sto recuperando il Live di oggi, leggendo sul forum ufficiale del GFVIP. Sembra che nell'ora di ginnast… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2020 in DIRETTA: finale a squadre si inizia. Turchia e Ucraina per il titolo -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ginnastica LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: Ucraina contro Romania, duello finale per l'oro a squadre OA Sport LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: l’Ucraina conquista uno storico oro! Romania battuta di 1 decimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Domani sono in programma le Finali di Specialità. 15.15 L'Ucraina ha vinto la medaglia d'o ...

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: Finale a squadre. Larisa Iordache per trascinare la Romania verso l’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Tutto sembra apparecchiato per la vittoria della Romania, mentre Ucraina e Ungheria dovrebbero lottare tra loro per il secondo posto. Turchia e Repubbli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Domani sono in programma le Finali di Specialità. 15.15 L'Ucraina ha vinto la medaglia d'o ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Tutto sembra apparecchiato per la vittoria della Romania, mentre Ucraina e Ungheria dovrebbero lottare tra loro per il secondo posto. Turchia e Repubbli ...