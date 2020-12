Libia: tra polemiche e attese, Mazara accoglie i pescatori al suono delle sirene/Adnkronos (3) (Di sabato 19 dicembre 2020) (Trapani) - "Io sono perfettamente integrata - dice - sono nata qui e non ho mai avuto problemi, anche la protesta a Montecitorio l'abbiamo fatta tutti insieme ma non è stato giusto lasciarci fuori dalle telefonate con i parenti. La Farnesina ci ha detto di rivolgerci alla nostra Ambasciata. Ma noi abbiamo fatto la lotta tutti insieme, senza distinzione di nazionalità". Naoires è poi riuscita a sentire il padre dopo la liberazione. "Non gli ho chiesto nulla della prigionia - racconta - ci sarà tempo, prima voglio che si riprenda, voglio che stia bene e che abbia voglia di raccontare quanto accaduto. A noi interessa che stia bene e che finalmente dopo 110 giorni lo potremo abbracciare". Racconta anche di avere saputo che i pescatori sono stati separati subito dopo il sequestro. E dice che "per una figlia è difficile avere un papà che fa il pescatore, perché è un lavoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) (Trapani) - "Io sono perfettamente integrata - dice - sono nata qui e non ho mai avuto problemi, anche la protesta a Montecitorio l'abbiamo fatta tutti insieme ma non è stato giusto lasciarci fuori dalle telefonate con i parenti. La Farnesina ci ha detto di rivolgerci alla nostra Ambasciata. Ma noi abbiamo fatto la lotta tutti insieme, senza distinzione di nazionalità". Naoires è poi riuscita a sentire il padre dopo la liberazione. "Non gli ho chiesto nulla della prigionia - racconta - ci sarà tempo, prima voglio che si riprenda, voglio che stia bene e che abbia voglia di raccontare quanto accaduto. A noi interessa che stia bene e che finalmente dopo 110 giorni lo potremo abbracciare". Racconta anche di avere saputo che isono stati separati subito dopo il sequestro. E dice che "per una figlia è difficile avere un papà che fa il pescatore, perché è un lavoro ...

ale_villarosa : “Non basta fare un campeggio per Gheddafi a Villa Pamphili per rientrare tra le autorità istituzionali che hanno li… - SkyTG24 : ?? #pescatori sequestrati in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi per la liberazione ?? Si tratta di 18 persone, tra cu… - TV7Benevento : Libia: tra polemiche e attese, Mazara accoglie i pescatori al suono delle sirene/Adnkronos (5)... - TV7Benevento : Libia: tra polemiche e attese, Mazara accoglie i pescatori al suono delle sirene/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Libia: tra polemiche e attese, Mazara accoglie i pescatori al suono delle sirene/Adnkronos (2)... -