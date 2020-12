Le regole del decreto di Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) Dieci giorni in zona rossa e 4 in zona arancione, coprifuoco che resta alle 22 e massimo due persone non conviventi che si possono aggiungere al cenone. Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm del 3 dicembre, validi entrambi fino al 15 di gennaio. Ecco le principali novità introdotte con il nuovo decreto che rimarrà in vigore fino al 6 gennaio Sono complessivamente 10 i giorni in cui sarà estesa a tutta Italia la zona rossa: 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2-3-5 e 6 gennaio. In tutto il paese valgono dunque le regole finora adottate nelle regioni rosse: sarà “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita” sia tra le regioni sia tra comuni e all’interno degli stessi “salvo per ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Dieci giorni in zona rossa e 4 in zona arancione, coprifuoco che resta alle 22 e massimo due persone non conviventi che si possono aggiungere al cenone. Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con illegge del 2 dicembre e con il Dpcm del 3 dicembre, validi entrambi fino al 15 di gennaio. Ecco le principali novità introdotte con il nuovoche rimarrà in vigore fino al 6 gennaio Sono complessivamente 10 i giorni in cui sarà estesa a tutta Italia la zona rossa: 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2-3-5 e 6 gennaio. In tutto il paese valgono dunque lefinora adottate nelle regioni rosse: sarà “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita” sia tra le regioni sia tra comuni e all’interno degli stessi “salvo per ...

GrandeFratello : Filippo, sai molto bene che stare nella Casa comporta delle responsabilità, soprattutto nei confronti del pubblico.… - gualtierieurope : La tutela della #salute resta la priorità del Governo. Per questo il CdM vara nuove regole più restrittive per cont… - Internazionale : • Cosa prevede la zona rossa • Cosa la zona arancione • Quali sono i giorni in cui ci saranno più restrizioni I p… - GaddoniIlaria : @Claudia75911 @trash_italiano Io per rispettare talmente le regole non trascorrerò il Natale lontano dai miei genit… - GoodbyePopulism : Ho letto il primo articolo del nuovo #DPCM e, secondo me, usano un generatore casuale di decreti che, ogni volta, m… -