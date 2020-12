La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta anche in appello dall’accusa di falso per la storia della nomina di Renato Marra (Di sabato 19 dicembre 2020) La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta nel processo in appello in cui era imputata con l’accusa di falso per la storia della nomina di Renato Marra – fratello dell’ex braccio destro di Raggi, Raffaele – alla direzione Leggi su ilpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Ladinel processo inin cui era imputata con l’accusa diper ladi– fratello dell’ex braccio destro di, Raffaele – alla direzione

