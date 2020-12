Incentivi auto - Bonus 2021 compresi tra 3.500 e 10.000 euro (Di sabato 19 dicembre 2020) Sempre più vicino il varo di nuovi Incentivi all'acquisto di auto nel 2021. L'emendamento al disegno di legge bilancio 2021 è stato riformulato, confermando le indiscrezioni anticipate da Quattroruote mercoledì scorso. La modifica è frutto dell'accordo politico tra i partiti di maggioranza, ma recepisce anche le indicazioni dell'opposizione: nelle prossime ore, salvo clamorose sorprese, sarà approvata in commissione bilancio alla Camera. Per l'auto 370 milioni. Per la nuova tornata di Incentivi, dunque, saranno disponibili 420 milioni di euro così suddivisi: 120 milioni di extraBonus (cioè in aggiunta al vecchio EcoBonus rifinanziato la scorsa estate con 200 milioni di euro per il 2021) sulle le ... Leggi su quattroruote (Di sabato 19 dicembre 2020) Sempre più vicino il varo di nuoviall'acquisto dinel. L'emendamento al disegno di legge bilancioè stato riformulato, confermando le indiscrezioni anticipate da Quattroruote mercoledì scorso. La modifica è frutto dell'accordo politico tra i partiti di maggioranza, ma recepisce anche le indicazioni dell'opposizione: nelle prossime ore, salvo clamorose sorprese, sarà approvata in commissione bilancio alla Camera. Per l'370 milioni. Per la nuova tornata di, dunque, saranno disponibili 420 milioni dicosì suddivisi: 120 milioni di extra(cioè in aggiunta al vecchio Ecorifinanziato la scorsa estate con 200 milioni diper il) sulle le ...

infoiteconomia : Incentivi auto 2021: sino a 10.000 euro per le elettriche - luca79ind : Incentivi auto 2021: sino a 10.000 euro per le elettriche - - vaielettrico : Confermato anche nel 2021 'eco-#Bonus 'rinforzato' di 10mila€ per chi compra un'auto elettrica #EVs con rottamazion… - EstebBeltramino : Confindustria, per l'auto serve politica incentivi e sostegno #motori - Theafr : RT @lofioramonti: Alla faccia della transizione ecologica e della 'green economy' di cui tutti si riempiono la bocca. Con 250 milioni, pens… -