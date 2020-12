Governo Conte peggio del coronavirus: gente infuriata. L’attacco della Casellati e la posizione del Colle (Di sabato 19 dicembre 2020) Italia interdetta di fronte al provedimento Cote con il Paese a Pallini. Una famiglia di quattro persone con figlia maggioranne che cosa deve fare? Lascia la ragazza a angiare da sola per Natale? Il senso unico ai pedoni inventato da Nardella. Ma forse c'è un disegno per mandare a casa Conte. L'attacco della Casellati non può essere stato fatto senza dir nulla a Mattarella Leggi su firenzepost (Di sabato 19 dicembre 2020) Italia interdetta di fronte al provedimento Cote con il Paese a Pallini. Una famiglia di quattro persone con figlia maggioranne che cosa deve fare? Lascia la ragazza a angiare da sola per Natale? Il senso unico ai pedoni inventato da Nar. Ma forse c'è un disegno per mandare a casa. L'attacconon può essere stato fatto senza dir nulla a Mattarella

NicolaPorro : La conferenza stampa di #Conte (in ritardo di 70 minuti) sul #dpcmNatale ci conferma che passeremo le vacanze agli… - matteosalvinimi : VERGOGNA! 5 stelle e una parte di Pd in Europa votano un emendamento che chiede la #PATRIMONIALE nella risoluzione… - riotta : Sfogliare i giornali italiani di sabato pre #lockdown ci sono giornali Pravda, servi del governo Conte e giornali… - BaldoLucchese2 : #ITALIA CAMPIONE DEL MONDO! Chissà se il merito è più degli 'esperti' che campeggiano in TV, dei membri del… - marcellopalmit : RT @LaVeritaWeb: La presidente del Senato bastona il governo: «Incomprensibile che non si sappia ancora come comportarsi». Attacco inedito… -