Gaia e Camilla, condanna per Pietro Genovese (Di sabato 19 dicembre 2020) Alfie Borromeo Arriva la condanna per Pietro Genovese, il figlio del regista Paolo che un anno fa ha investito le due 16enni Gaia e Camilla mentre stavano attraversando corso Francia. Come riporta l'Ansa, il gup di Roma ha condannato a 8 anni il giovane 21enne alla guida del suv che ha preso in pieno le due ragazze, morte sul colpo. Alla lettura della sentenza, Genovese è scoppiato in lacrime. Gaia e Camilla, le madri: "Sentenza giusta ma dolorosa" Il pm di Roma aveva chiesto una condanna a 5 anni di carcere per l'accusa di omicidio stradale plurimo nei confronti di Pietro Genovese. La decisione del gup è giunta dopo che nei giorni scorsi aveva chiesto di ascoltare in aula ...

Agenzia_Ansa : Condannato a otto anni Pietro Genovese, il giovane che la notte tra il 21 e 22 dicembre dello scorso anno ha invest… - TgLa7 : ??Ragazze investite a Roma: Pietro Genovese condannato a 8 anni con rito abbreviato per la morte di Gaia e Camilla n… - MediasetTgcom24 : Gaia e Camilla, travolte e uccise a Roma: Genovese condannato a 8 anni - zazoomblog : Otto anni per Pietro Genovese che sotto l’effetto dell’alcol travolse le adolescenti Gaia e Camilla - #Pietro… - Italia_Notizie : Pietro Genovese condannato a 8 anni di carcere per la morte di Gaia e Camilla -