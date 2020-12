Ermanno Scervino: collezione Primavera – Estate 2021 con Irina Shayk (Di sabato 19 dicembre 2020) Ermanno Scervino, per la nuova campagna della collezione Primavera/Estate 2021 ha scelto tre top model d’eccezione. Nella campagna in Toscana scattata da Luigi & Iango ci saranno infatti Natasha Poly, Joan Smalls ma, soprattutto, Irina Shayk. Sulla splendida cornice di Bolgheri, tra le selvagge spiagge toscane, le coltivazioni e le macchie mediterranee, Ermanno Scervino ha scelto di far interpretare la femminilità della sua nuova collezione da tre super modelle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 19 dicembre 2020), per la nuova campagna dellaha scelto tre top model d’eccezione. Nella campagna in Toscana scattata da Luigi & Iango ci saranno infatti Natasha Poly, Joan Smalls ma, soprattutto,. Sulla splendida cornice di Bolgheri, tra le selvagge spiagge toscane, le coltivazioni e le macchie mediterranee,ha scelto di far interpretare la femminilità della sua nuovada tre super modelle Articolo completo: dal blog SoloDonna

FitCasually : Ermanno Scervino S/S 2021 Campaign (Ermanno Scervino) ? - KulturMagazine : Ermanno Scervino PREFALL 2021 – Fashion Channel - KulturMagazine : Ermanno Scervino PREFALL 2021 – Fashion Channel - zackylicious83 : Just posted a video @ Ermanno Scervino - nonsonpago1 : RT @mirianagrassi1: #5Dicembre Marc Jacobs in Giallo Valentino in Rosso Ermanno Scervino in Arancione -