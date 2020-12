È stato lo stesso consigliere a darne notizia sui social (Di sabato 19 dicembre 2020) Iacopo Melio ricoverato in ospedale per covid, il consigliere toscano non sarebbe grave. Covid, Iacopo Melio ricoverato in ospedale: non è grave su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Iacopo Melio ricoverato in ospedale per covid, iltoscano non sarebbe grave. Covid, Iacopo Melio ricoverato in ospedale: non è grave su Notizie.it.

ClaMarchisio8 : Maledetto quel giorno, che ci ha cambiati per sempre. Maledetto quel giorno, perché nulla è stato più lo stesso. Al… - matteosalvinimi : “Non ci ho pensato troppo, è stato un gesto istintivo. Credo che chiunque, in quella situazione, avrebbe fatto lo s… - NicolaPorro : Il ???????? è stato l'anno del #virus di Wuhan. Ma se la Cina di ???? ?????????????? ha potuto gioire della sua strategia imposs… - Ninuzzo1 : Ti lascio libera di andare via migliaia di passi svelti da me via...tra le braccia di un altro,e perdonami senon so… - Arabafe : @cris_cersei Ma se sono già stato positivo al virus mi impongono lo stesso il vaccino? -

Ultime Notizie dalla rete : stato stesso Precipita benna della gru: feriti due operai IL GIORNO Natale, in 1500 in arrivo dal Nord a Napoli Centrale: controlli in stazione

«Anche per domani- dice il dirigente del Compartimento Polfer della Campania, Olimpia Abbate, ci aspettiamo le stesse cifre». Ma si attende una eventuale ordinanza del presidente della Giunta ...

Iacopo Melio, il più votato di Firenze: e il nuovo #treno da sfidare è il Covid

Una paura doppia per lui data la sua disabilità e i problemi respiratori. A scriverlo è stato lui stesso su Facebook: «Sono positivo al Covid. Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, ...

«Anche per domani- dice il dirigente del Compartimento Polfer della Campania, Olimpia Abbate, ci aspettiamo le stesse cifre». Ma si attende una eventuale ordinanza del presidente della Giunta ...Una paura doppia per lui data la sua disabilità e i problemi respiratori. A scriverlo è stato lui stesso su Facebook: «Sono positivo al Covid. Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, ...