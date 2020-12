Decreto Natale | le norme dettate da Conte spiegate in poche parole

(Di sabato 19 dicembre 2020) Che cosa si può e che cosa non si può fare in base alle regole deldal Presidente? Vediamolo insieme Conferenza STampa Giuseppe(instagram @giusepeufficiale)Nella serata di ieri, Venerdì 18 Dicembre, il Presidente del Consiglio e dei Ministri Giuseppeha tenuto una conferenza stampa. Il Presidente ha ragguagliato gli italiani circa leda rispettare con i provvedimenti messi in atto per evitare il contagio, ad altissimo rischio durante le feste natalizie. Scopriamo insieme quali sono le regole da seguire. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe(@giuseppeufficiale) LEGGI ...

StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - ilpost : Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale - matteograndi : Qualche riflessione su Decreto Natale e dintorni. - plebani_clelia : RT @GiorgiaMeloni: Poi la solita insopportabile confusione nel presentare le misure. Comunque è un decreto, giusto? Se ne discuta in Parlam… - CrestaLaila : Decreto Natale, la protesta delle opposizioni. Meloni: 'Da Conte solita confusione. Fondi ristori insufficienti'… -

Dieci giorni in zona rossa e 4 in zona arancione, coprifuoco che resta alle 22 e massimo due persone non conviventi che si possono aggiungere al cenone. Con il nuovo provvedimento per le festività nat ...Il refuso (poi corretto) della data: entra in vigore il 19/12/ 2021, cioè tra un anno. Zaia: l'ordinanza del Veneto decade il 23 ...