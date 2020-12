Covid, oggi 553 decessi. Tasso di positività scende al 9,2% (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – Sono 553 i nuovi decessi a causa del coronavirus, in lieve calo rispetto ai 674 di ieri. Il numero totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale a 68.447. Leggi su dire (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – Sono 553 i nuovi decessi a causa del coronavirus, in lieve calo rispetto ai 674 di ieri. Il numero totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale a 68.447.

(ANSA) – BOLZANO, 19 DIC – Ai confini con l’Austria da oggi sono in corso controlli rafforzati anti-covid. Chi vuole recarsi in Austria dovrà restare in quarantena per 10 giorni. E’ possibile fare un ...

Covid, altri 16.308 casi e 553 morti nelle ultime 24 ore in Italia: scendono ricoveri e terapie intensive. Il bollettino di sabato 19 dicembre

Oggi in Italia ci sono 16.308 nuovi casi di coronavirus registrati nelle u ltime 24 ore , a fronte di 176.185 tamponi processati . Risulta ...

Oggi in Italia ci sono 16.308 nuovi casi di coronavirus registrati nelle u ltime 24 ore , a fronte di 176.185 tamponi processati .