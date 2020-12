Barcellona, Messi raggiunge Pelè: numeri da capogiro per il 10 blaugrana (Di sabato 19 dicembre 2020) Lionel Messi è andato in gol nella sfida tra Barcellona e Valencia: il numero 10 blaugrana aggancia così Pelè in una speciale classifica Lionel Messi non smette di stupire ed aggiornare dei numeri da sogno. Il numero 10 argentino è andato in gol nella gara contro il Valencia: gol importantissimo che gli permette di raggiungere Pelè. Messi, infatti, ha segnato il gol numero 643 con il Barcellona eguagliano il numero di reti con un solo club che apparteneva proprio a Pelè con il Santos. The moment history was made ? #Messi pic.twitter.com/oMSX9jk9Rn — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020 ? ????? ?Leo #Messi equals @Pele as the all time top goalscorer for one ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Lionelè andato in gol nella sfida trae Valencia: il numero 10aggancia cosìin una speciale classifica Lionelnon smette di stupire ed aggiornare deida sogno. Il numero 10 argentino è andato in gol nella gara contro il Valencia: gol importantissimo che gli permette dire, infatti, ha segnato il gol numero 643 con ileguagliano il numero di reti con un solo club che apparteneva proprio acon il Santos. The moment history was made ? #pic.twitter.com/oMSX9jk9Rn — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020 ? ????? ?Leo #equals @Pele as the all time top goalscorer for one ...

DAZN_IT : Messi: 643 gol col Barcellona Pelé: 643 gol col Santos Nessuno come loro nella storia del calcio con la stessa mag… - GoalItalia : Messi col Barcellona come Pelé al Santos ?? 643 goal con la stessa maglia ? - Fprime86 : RT @CorSport: #Messi come #Pelé: l'omaggio del #Barcellona è commovente ?? - CorSport : #Messi come #Pelé: l'omaggio del #Barcellona è commovente ?? - UgoBaroni : RT @SkySport: BARCELLONA-VALENCIA 2-2 Risultato finale ? ? #Diakhaby (29') ? #Messi (45+4') ? #Araujo (52') ? #Gomez (69') ? Liga - 14^ Gio… -