Anziano si accascia e muore al Corso di Avellino

(Di sabato 19 dicembre 2020) È un dramma terribile quello avvenuto nella mattinata di oggi ad, in pieno centro, dove un uomo, un 76enne di Lioni, ha accusato un malore mentre si trovava seduto su di una panchina del ...

occhio_notizie : L'anziano, residente nel comune di #Lioni, è morto sul colpo a causa di un #malore improvviso mentre si trovava sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano accascia

AvellinoToday

Stando a quanto si apprende, l’uomo, residente nel comune di Lioni, si trovava nel capoluogo irpino per svolgere la terapia per il diabete. La salma è già stata restituita ai familiari.Stamattina ad Avellino, in pieno centro, un uomo di Lioni ha accusato un malore improvviso mentre era seduto su una panchina del Corso Vittorio Emanuele. L’anziano è morto sul colpo.