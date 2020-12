Alvino: “Doppio ritiro per il Napoli 2021-22, prima Dimaro poi Castel di Sangro” (Di sabato 19 dicembre 2020) C’è una novità per il ritiro estivo del Napoli. Quest’anno sarà Doppio. prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro. Lo annuncia su Twitter Carlo Alvino, che commenta: “è anche un modo per guardare con un pizzico di ottimismo al futuro”. È anche un modo per guardare con un pizzico di ottimismo al futuro… è ufficiale +++ Doppio ritiro precampionato per il Napoli 2021/22 prima Dimaro e poi Castel di Sangro+++ #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@CarloAlvino) December 19, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) C’è una novità per ilestivo del. Quest’anno saràe poi adi. Lo annuncia su Twitter Carlo, che commenta: “è anche un modo per guardare con un pizzico di ottimismo al futuro”. È anche un modo per guardare con un pizzico di ottimismo al futuro… è ufficiale +++precampionato per il/22e poidi+++ #ForzaSempre — Carlo(@Carlo) December 19, 2020 L'articolo ilsta.

L'ex attaccante della SPAL sta vivendo un momento positivo e potrebbe anche avere spazio nella prossima partita di campionato.

In difesa del Napoli s’è schierato Carlo Alvino, che su Twitter ha bacchettato i tifosi troppo severi nelle critiche. “Primi in un girone nato male e difficilissimo – ha scritto il giornalista in un t ...

