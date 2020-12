(Di venerdì 18 dicembre 2020)18. L’estrazione di18/12/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.18Se non ...

italiaserait : Vinci Casa venerdì 18 dicembre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - LinkaTv : E' iniziato Resta a Casa e Vinci su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - cosimo_vinci : @GiuseppeConteIT peracottari andate a casa #conte nto culu - ScontrinoFelice : Concorso ACE “Casa Green”: vinci il premio che preferisci e 10 Purificatori Vitesy - GaiaMauro2 : Comunque Lazzaro manager n.1! Sempre sul pezzo a sputtamare quelli che cercano di sbugiardare Tommaso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinci Casa

Al via l’estrazione di oggi, venerdì 18 dicembre, del concorso giornaliero del VinciCasa. Resta connesso per scoprire con noi, in diretta su questa pagina dopo le 20.00, i numeri vincenti che potrebbe ...Win for Life VinciCasa, giovedì 17 dicembre manca il '5' e sono ben diciassette i punti '4' che sfiorano il primo premio.