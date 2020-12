VIDEO Benedetta Pilato, nuoto: “Sono contenta, non mi aspettavo questo primato. Record del mondo vicino? Allora, ci proviamo” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non è una ragazzina, è un missile. Benedetta Pilato non ha limiti e, dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021 con il nuovo Record italiano dei 100 rana di 1’06?02, concede il bis nella distanza a lei più gradita ovvero i 50 metri. L’azzurrina, argento iridato della specialità, ha messo in vasca una cattiveria notevolissima che le ha permesso di prendere il largo dopo i 15 metri, facendo vedere una progressione mai vista. La piscina di Riccione non ha potuto far altro che sottolineare quanta classe abbia la tarantina che con questa nuotata sempre in presa e in spinta si è presa il crono di 29?61, nuovo Record italiano (prec. 29?85 sempre di Benny). Una dimostrazione di forza senza eguali per lei, che ha centrato il terzo tempo di sempre in Europa. Alle sue spalle hanno concluso Martina Carraro e ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non è una ragazzina, è un missile.non ha limiti e, dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021 con il nuovoitaliano dei 100 rana di 1’06?02, concede il bis nella distanza a lei più gradita ovvero i 50 metri. L’azzurrina, argento iridato della specialità, ha messo in vasca una cattiveria notevolissima che le ha permesso di prendere il largo dopo i 15 metri, facendo vedere una progressione mai vista. La piscina di Riccione non ha potuto far altro che sottolineare quanta classe abbia la tarantina che con questa nuotata sempre in presa e in spinta si è presa il crono di 29?61, nuovoitaliano (prec. 29?85 sempre di Benny). Una dimostrazione di forza senza eguali per lei, che ha centrato il terzo tempo di sempre in Europa. Alle sue spalle hanno concluso Martina Carraro e ...

