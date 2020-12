Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)DEL 18 DICEMBREORE 8.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA… SULL’A1 FIRENZE L’INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREZIONEE’ STATO RIMOSSO, PERMANGONO LE CODE SULL’A24TERAMO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER UN VEICOLO IN AVARIA TRA TIVOLI E VICOVARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONESULLA SALARIA CODE ANCHE QUI PER INCIDENTE TRA AEROPORTO DELL’URBE E LA CIRCONVALNE SALARIA IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E ...