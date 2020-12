Venezia – Spal | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità

(Di venerdì 18 dicembre 2020)sfida d’alta classifica domani alle 18 al Penzo. Nella 13a giornata di Serie B,cercano punti per alimentare le speranze di promozione. Le info sul match. Match d’alta classifica, domani alle 18, allo stadio Penzo:cercano punti per alimentare le speranze di promozione. Partita che si L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

nuovaferrara : #Spal , tutte le opzioni di mister Marino. E Di Francesco punta al colpaccio contro il Venezia #Ferrara #calcio - VaneJuice : Sta settimana c'è Chievo - Empoli e Venezia - Spal, se non vinciamo col Pisa mi ammazzo - sowmyasofia : Venezia-SPAL: probabili formazioni e tv - MoliPietro : Venezia-SPAL: probabili formazioni e tv - Calciodiretta24 : Venezia – SPAL: diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Spal

Venezia e SPAL arrivano all’appuntamento del “Penzo” (sabato 19 dicembre, ore 18) distanziate di un solo punto in classifica. La gara del 13° turno promette come minimo equilibrio, mentre per lo ...Serie B Venezia e Spal a caccia di punti promozione Tutte le info sul match d'alta classifica del Penzo Le probabili formazioni ...