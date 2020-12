Ti ricordi… Ariel Ortega | l’unico vero erede di Maradona | tra dribbling | delizie e pallonetti | un talento affogato nell’alcol

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Minuto 87, sotto di un gol, bisogno disperato di punti. Punizione dal limite, ma la posizione è troppo defilata, la barriera troppo folta e troppo attaccata alla porta. Resta il secondo palo, quello del portiere: che però è il più lungo della Serie A, Seba Rossi. Tirare lì è la scelta più folle. Appunto. Il colpo al pallone è una carezza, la traiettoria una bugia che pare finire tra le braccia del portiere del Milan: “tra”, nel senso che ci passa in mezzo e finisce in porta, regalando un pareggio insperato alla Sampdoria. Una bugia quella traiettoria, come in un sogno: comeche quella punizione l’ha tirata, il 20 dicembre del 1998, 22 anni fa. Quella Samp sarebbe retrocessa nonostante, quel Milan avrebbe vinto lo scudetto nonostante quel pareggio rocambolesco di Marassi. Ma queste sono statistiche e roba da ...