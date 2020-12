The Voice Senior, Massimo Vita: la voce blues scelta da Loredana Bertè (Di venerdì 18 dicembre 2020) Chi è Massimo Vita, la voce blues alla prova di The Voice Senior: carriera e curiosità, come ha conquistato Loredana Bertè. (screenshot video)Il talent show di Raiuno, The Voice Senior, ci ha regalato nelle prime puntate momenti di amarcord, con la partecipazione di musicisti che hanno avuto una certa carriera alle spalle, ma anche la presenza di sconosciuti o quasi, che fino a oggi hanno cantato più per passione che per altro. Questo è il caso ad esempio di Massimo Vita. Che dopo una Vita nella musica – con qualche incursione nel mercato discografico negli anni Ottanta – ha tentato la strada del talent. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> The ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Chi è, laalla prova di The: carriera e curiosità, come ha conquistato. (screenshot video)Il talent show di Raiuno, The, ci ha regalato nelle prime puntate momenti di amarcord, con la partecipazione di musicisti che hanno avuto una certa carriera alle spalle, ma anche la presenza di sconosciuti o quasi, che fino a oggi hanno cantato più per passione che per altro. Questo è il caso ad esempio di. Che dopo unanella musica – con qualche incursione nel mercato discografico negli anni Ottanta – ha tentato la strada del talent. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> The ...

