Spostamenti tra comuni a Natale: le ultime sulle decisioni del Governo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si susseguono gli aggiornamenti sulle possibilità di spostarsi tra i comuni nel periodo natalizio: ecco le ultime sulle decisioni del Governo Natale è alle porte e in questo 2020 alle prese con l'epidemia da COVID ci si interroga sulla possibilità di spostarsi tra i comuni. Ecco quanto riportato da RTL. «Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. E' la decisione che il Governo avrebbe comunicato alle Regioni. Non ci si potrà però muovere per andare nei comuni capoluogo».

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - CottarelliCPI : Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. M… - NicolaPorro : I nostri sovrani ci “permettono” (forse) gli spostamenti tra Comuni a #Natale. Ma non basta per scagionarli ??… - InfoCilentoWeb : #Campania: durante le festività vietati spostamenti tra comuni #Coronavirus - antonioheinzl : RT @babetta123: #DrittoeRovescio Vogliono copiare la Germania ma la Germania permette gli spostamenti, i negozi aperti, LA MESSA DI MEZZANO… -