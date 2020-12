Smart working, perché la casa è il peggior luogo in cui lavorare? (Di venerdì 18 dicembre 2020) I dati di una ricerca recente effettuata dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano ci rivelano che sarebbero oltre 6,5 milioni i lavoratori italiani che hanno avuto modo di approcciarsi al lavoro agile durante l’emergenza sanitaria: una cifra dieci volte superiore rispetto lo scorso anno – 570 mila dipendenti. Tuttavia, le previsioni ci dicono che gran parte di questi – circa 5,3 milioni – continueranno a svolgere le loro mansioni a distanza anche al termine dell’emergenza. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) I dati di una ricerca recente effettuata dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano ci rivelano che sarebbero oltre 6,5 milioni i lavoratori italiani che hanno avuto modo di approcciarsi al lavoro agile durante l’emergenza sanitaria: una cifra dieci volte superiore rispetto lo scorso anno – 570 mila dipendenti. Tuttavia, le previsioni ci dicono che gran parte di questi – circa 5,3 milioni – continueranno a svolgere le loro mansioni a distanza anche al termine dell’emergenza.

Corriere : Arriva la casetta mobile Ikea: vita, viaggi e smart working in 17 mq - scolari_carlo : RT @gr_grim: Bezos si compra un superyacht da 400 milioni di dollari e voi finite a fare smart working in una roulotte IKEA da 17 metri qua… - DamatoRicardo : RT @gr_grim: Bezos si compra un superyacht da 400 milioni di dollari e voi finite a fare smart working in una roulotte IKEA da 17 metri qua… - AndreaVannini82 : RT @gr_grim: Bezos si compra un superyacht da 400 milioni di dollari e voi finite a fare smart working in una roulotte IKEA da 17 metri qua… - signordirettore : RT @gr_grim: Bezos si compra un superyacht da 400 milioni di dollari e voi finite a fare smart working in una roulotte IKEA da 17 metri qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Smart working, ecco cosa le PA dovranno fare nei prossimi mesi Agenda Digitale Smart working, perché la casa è il peggior luogo in cui lavorare?

Dalla condivisione forzata degli spazi all'eccessiva sedentarietà: ecco le problematiche comuni tra coloro che lavorano da remoto ...

La ricandidatura per MilanoBeppe Sala annuncia la sua lista di giovani per le comunali

In un’intervista al Corriere, il sindaco presenta il progetto per il secondo mandato, con una città «policentrica» in cui saranno centrali i quartieri con i servizi principali a una distanza di 15 min ...

Dalla condivisione forzata degli spazi all'eccessiva sedentarietà: ecco le problematiche comuni tra coloro che lavorano da remoto ...In un’intervista al Corriere, il sindaco presenta il progetto per il secondo mandato, con una città «policentrica» in cui saranno centrali i quartieri con i servizi principali a una distanza di 15 min ...