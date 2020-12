Si è spenta a Milano Giulia Re | eroina della staffetta partigiana

Leggi su chenews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Aveva 94 anni, Presidente Emerita Anpi Calvairate,. Ci lascia un altro simbolo di libertà dopo Lidia Menapace. Un altro simbolo di libertà e di lotta al potere ci ha lasciato oggi.Re, 94 anni, Presidente Emerita Anpi Calvairate, fin dai 18 anni impiegata nelle staffette partigiane di diffusione di messaggi antifascisti. Era nata nel 1926 nel quartiere di Calvairate, in via degli Etruschi, da una famiglia antifascista che le aveva trasmesso quel forte amore per la libertà. “Il fascismo era una realtà che ci faceva sentire prigionieri, ma c’era in noi una gran voglia di vivere e di cambiare il mondo”. Queste erano state tra le ultime affermazioniRe ha ricordato il Presidente dell’Anpi milanese Roberto Cenati. Ed ha proseguito: “Era la stessa voglia di vivere e di ...