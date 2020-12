Senza ristoranti è crisi del mercato ittico In due case su tre il menù delle feste è quello tipico | ma si spende meno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Covid e stretta sugli spostamenti non toglieranno agli italiani ildi pesce,della Vigilia di Natale e della notte di San Silvestro. Sarà portato a tavola in 2su 3, con una spesa media di 70 euro a nucleo, rispetto ai 90 dello scorso anno. Per circa 15 milioni di famiglie la scelta delsarà orientata a ricette povere della tradizione con tonno e baccalà o pesci come l'orata per piatti non troppo elaborati. A tracciare una stima è l'analisi di PescAgri, l'Associazione Pescatori Italiani promossa da Cia e che conta già per il settore, in questo 2020, un calo del fatturato oltre il 40%. Segno negativo dovuto eccedenza di prodotto e calo dei prezzi per via soprattuttorestrizioni su, catering e hotel. A ...