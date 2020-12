(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza di sequesto finalizzato alla confisca di oltredidai conti di, exdeputata die per anni punto di riferimento di Forza Italia in Lombardia. L’accusa è quella di una truffa ai danni dell’parlamento poichè secondo la Procura di Milano, che indaga, td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Saronno, sequestrato mezzo milione di euro all'ex eurodeputata Lara Comi -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno sequestrato

SARONNO – Giovedì intenso per la città degli amaretti nel corso della quale non son mancati in casi di cronaca. A tenere banco il sequestro ad opera della Guardia di Finanza di oltre mezzo ...(varesenews.it) A riportare la notizia l’Ansa. – SARONNO – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha eseguito un sequestro da oltre mezzo milione di euro a ...