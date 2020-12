San Camillo, risonanza e angiografo di ultima generazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Una sala angiografica di ultima generazione e’ una risonanza magnetica 3 Tesla. L’ospedale San Camillo di Roma migliora la propria dotazione tecnologica sotto gli occhi del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e quelli dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, ai quali il dg dell’azienda ospedaliera, Fabrizio D’Alba, ha mostrato queste novita’. Il nuovo angiografo, integrato con tecnologia cone beam TC 3D, permettera’ di effettuare prestazioni mininvasive ad alto contenuto tecnologico in ambito cardio-vascolare ed oncologico. L e rivascolarizzazioni arteriose, i trattamenti mininvasivi di tumori primitivi e metastatici del fegato, dell’apparato urinario, le biopsie di vari ed organi, il trattamento conservativo dei fibromi uterini, dell’ipertrofia prostatica saranno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Una sala angiografica die’ unamagnetica 3 Tesla. L’ospedale Sandi Roma migliora la propria dotazione tecnologica sotto gli occhi del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e quelli dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, ai quali il dg dell’azienda ospedaliera, Fabrizio D’Alba, ha mostrato queste novita’. Il nuovo, integrato con tecnologia cone beam TC 3D, permettera’ di effettuare prestazioni mininvasive ad alto contenuto tecnologico in ambito cardio-vascolare ed oncologico. L e rivascolarizzazioni arteriose, i trattamenti mininvasivi di tumori primitivi e metastatici del fegato, dell’apparato urinario, le biopsie di vari ed organi, il trattamento conservativo dei fibromi uterini, dell’ipertrofia prostatica saranno ...

