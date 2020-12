Rilancio Capitale, lettera intenti Campidoglio-Unindustria Giovani (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – È stata firmata questa mattina in Campidoglio dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi e dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Giulio Natalizia una lettera di intenti sui temi relativi all’imprenditoria e allo sviluppo economico di Roma. In particolare si vuole promuovere, attraverso una collaborazione tra le parti interessate, il Rilancio delle attivita’ produttive ed economiche nella citta’, anche in considerazione delle ricadute negative dovute ai provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al COVID-19. La lettera di intenti ha come obiettivo quello di migliorare le condizioni sociali del territorio e sostenere lo sviluppo economico, al fine di creare ulteriori opportunita’ per le nuove ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – È stata firmata questa mattina indalla Sindaca di Roma Virginia Raggi e dal Presidente del GruppoImprenditori diGiulio Natalizia unadisui temi relativi all’imprenditoria e allo sviluppo economico di Roma. In particolare si vuole promuovere, attraverso una collaborazione tra le parti interessate, ildelle attivita’ produttive ed economiche nella citta’, anche in considerazione delle ricadute negative dovute ai provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al COVID-19. Ladiha come obiettivo quello di migliorare le condizioni sociali del territorio e sostenere lo sviluppo economico, al fine di creare ulteriori opportunita’ per le nuove ...

maxnoviello : Procida capitale della cultura 2022, Adinolfi (M5S): Procida, un’onda di conoscenza per il rilancio del mezzogiorno… - parmawelcomeoff : RT @ItaliaItaly1: #Parma è la Capitale Italiana della Cultura anche per il 2021 Parma è la #CapitaleItalianadellaCultura anche per 2021. Il… - salernotoday : Procida Capitale della Cultura 2022, Adinolfi (M5S): 'Un'onda di conoscenza per il rilancio del Sud'… - ItaliaItaly1 : #Parma è la Capitale Italiana della Cultura anche per il 2021 Parma è la #CapitaleItalianadellaCultura anche per 20… - trekking_tv : #IsabellaAdinolfi: #Procida #capitale della #cultura 2022 - “La Campania, con l’isola di Procida, può rappresentare… -

Ultime Notizie dalla rete : Rilancio Capitale Rilancio Capitale, lettera intenti Campidoglio-Unindustria Giovani RomaDailyNews Debiti della pubblica amministrazione, meno del 30% degli enti rispetta le scadenze. Ritardi gravi in un caso su 5, in calo quelli delle Asl

Il fondo da 12 miliardi per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori, creato in estate con il decreto Rilancio, è stato ... 3,8 miliardi di euro. La sola ...

algoWatt – Valore della produzione 2020 atteso a 18,9 mln. Aggiornamento Piano Risanamento e Rilancio

Il Cda di algoWatt ha preso in esame i risultati separati preconsuntivi al 31 dicembre 2020. Tali risultati vedono il valore della produzione attestarsi a circa 18,9 milioni, con EBITDA margin adjuste ...

Il fondo da 12 miliardi per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori, creato in estate con il decreto Rilancio, è stato ... 3,8 miliardi di euro. La sola ...Il Cda di algoWatt ha preso in esame i risultati separati preconsuntivi al 31 dicembre 2020. Tali risultati vedono il valore della produzione attestarsi a circa 18,9 milioni, con EBITDA margin adjuste ...