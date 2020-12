Renzi-Conte, resa dei conti rimandata a gennaio. “Risposte o governo a casa” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – resa dei conti rimandata tra Renzi e Conte: il leader di Italia Viva aspetterà fino ai primi giorni di gennaio per decidere se far cadere il governo o meno. Il premier dunque ha tempo fino a subito dopo l’approvazione della legge di Bilancio per soddisfare le richieste del senatore di Rignano. Stiamo parlando dei 209 miliardi del Recovery fund, su cui Renzi non può non mettere le mani come tutti gli altri alleati giallofucsia. E stiamo parlando dell‘attivazione del Mes sanitario, che Iv chiede da mesi e che è fortemente osteggiato – almeno in apparenza – dal Movimento 5 Stelle. Ieri l’incontro tra il premier e Italia Viva per la verifica di governo Ieri nel breve incontro tra il premier e la delegazione di Iv nell’ambito ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic –deitra: il leader di Italia Viva aspetterà fino ai primi giorni diper decidere se far cadere ilo meno. Il premier dunque ha tempo fino a subito dopo l’approvazione della legge di Bilancio per soddisfare le richieste del senatore di Rignano. Stiamo parlando dei 209 miliardi del Recovery fund, su cuinon può non mettere le mani come tutti gli altri alleati giallofucsia. E stiamo parlando dell‘attivazione del Mes sanitario, che Iv chiede da mesi e che è fortemente osteggiato – almeno in apparenza – dal Movimento 5 Stelle. Ieri l’incontro tra il premier e Italia Viva per la verifica diIeri nel breve incontro tra il premier e la delegazione di Iv nell’ambito ...

borghi_claudio : Oh è bastato che Renzi chiedesse di far togliere a conte la delega ai servizi per far liberare i pescatori! Poteva… - gennaromigliore : La lettera di Matteo Renzi al Presidente Conte. Consigliata a chi ancora piace parlare di politica e nel merito del… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - bviteritti : RT @mastrobradipo: 'nel mezzo della seconda ondata renzi spinge il governo sull'orlo della crisi'. su conte 'esagera' uno sguardo ester… - Affaritaliani : Governo, ultimatum Renzi a Conte. Bellanova: aspettiamo risposte -