Renzi | Boschi | Bellanova | i Trettré

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ad un certo punto mentre sistemi l’albero di Natale con la tv accesa, aspetti il tg, temi che nemmeno per pranzo il 25 e il 26 si potrà andare al ristorante e ti fai paziente e ti allinei perché al primo posto viene il bene di tutti, guardi distratto e stanco i titoli e come se non fossimo già sepolti da un mare di guai, ritorna montante la crisi di governo. A stanchezza aggiungi stanchezza, ma in fondo ne abbiamo osservate da dentro e da fuori qualche decina di altre di crisi di governo e, dunque, come tutti, cerchiamo di capire anche questa. Irrompono sulla scena tre personaggi, punti irrevocabili destinati a moltiplicarsi, ultimatum e penultimatum, le frasi di sempre, non è una questione di poltrone, quello che voleva i pieni poteri lo abbiamo mandato via... Insomma, non sappiamo ancora se nonna potrà salutarla qualcuno a Natale e alla vigilia, ma tremate tutti perché a Italia ...