Poco spazio per Pjanic, Koeman: “Dimostri che mi sto sbagliando” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha presentato la sfida col Valencia in conferenza stampa, parlando anche dell’utilizzo ridotto di Pjanic. A centrocampo c’è molta competizione, contro la Real Sociedad ho messo prima Alena perché è sinistro e mi serviva un mancino. Ci sono giocatori che devono aspettare la propria occasione e quando capita devono dimostrare di poter giocare. È lui che deve far vedere a tutti che mi sto sbagliando. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ronald, allenatore del Barcellona, ha presentato la sfida col Valencia in conferenza stampa, parlando anche dell’utilizzo ridotto di. A centrocampo c’è molta competizione, contro la Real Sociedad ho messo prima Alena perché è sinistro e mi serviva un mancino. Ci sono giocatori che devono aspettare la propria occasione e quando capita devono dimostrare di poter giocare. È lui che deve far vedere a tutti che mi sto. L'articolo ilNapolista.

mariacarla1963 : RT @LaVeritaWeb: Nel suo libro Francesco evoca un «better future» dove non c'è spazio per chi difende sani valori come patria, lavoro e fig… - G_A_V_76 : RT @LaVeritaWeb: Nel suo libro Francesco evoca un «better future» dove non c'è spazio per chi difende sani valori come patria, lavoro e fig… - soteros1 : RT @LaVeritaWeb: Nel suo libro Francesco evoca un «better future» dove non c'è spazio per chi difende sani valori come patria, lavoro e fig… - resoccultae : RT @LaVeritaWeb: Nel suo libro Francesco evoca un «better future» dove non c'è spazio per chi difende sani valori come patria, lavoro e fig… - napolista : Poco spazio per Pjanic, Koeman: 'Dimostri che mi sto sbagliando' L’allenatore del Barcellona in conferenza: “Ci son… -

Ultime Notizie dalla rete : Poco spazio Poco spazio per Pjanic, Koeman: "Dimostri che mi sto sbagliando" ilnapolista Poco spazio per Pjanic, Koeman: “Dimostri che mi sto sbagliando”

Koeman in conferenza: “Pjanic? Ci sono giocatori che devono aspettare l'occasione e quando capita devono dimostrare di poter giocare” ...

Roma-Torino 3-1, l’analisi dei gol: Bremer è poco reattivo

L'analisi / Nonostante l'attenuante dell'uomo in meno e delle errate scelte di Abisso, i ragazzi di Giampaolo subiscono 3 reti per errori individuali ...

Koeman in conferenza: “Pjanic? Ci sono giocatori che devono aspettare l'occasione e quando capita devono dimostrare di poter giocare” ...L'analisi / Nonostante l'attenuante dell'uomo in meno e delle errate scelte di Abisso, i ragazzi di Giampaolo subiscono 3 reti per errori individuali ...