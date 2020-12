Per «Musica in scena» il Teatro Puccini manda in streaming gtratuito Giobbe Covatta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Accompagnato al pianoforte da Emiliano Begni, l'attore e autore racconta in chiave reggae alcune storie tratte dall’Antico Testamento Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Accompagnato al pianoforte da Emiliano Begni, l'attore e autore racconta in chiave reggae alcune storie tratte dall’Antico Testamento

noemiofficial : Finalmente posso annunciarlo! Parteciperò a Sanremo con il mio brano “Glicine”?? Dopo anni lontana dall’Ariston, no… - RengaOfficial : Tornare a Sanremo non ha mai avuto per me un significato più profondo non è solo la gioia di tornare su quel palcos… - Raiofficialnews : Un anno d’oro per @DiodatoMusic ??che torna sul palco di #Radio2 con la sua musica e racconti inediti in compagnia d… - p1nkdiam0ndx : Non ce la faccio non c'è niente che odio di più dei mask1 3ter0 che si sentono dio per la musica che ascoltano - mauriziomodica : RT @RadioFrecciaOf: Torna domani sera Vinylove, due ore di musica in vinile suonata dal vivo. Per l'ultima puntata dell'anno programmazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Musica Apple AirPods Max,la prova: cuffie wireless spaziali per musica, film e audio "pro" La Repubblica ‘Francesco’, il nuovo brano di Maestro Pellegrini feat. Motta

E’ disponibile in rotazione radiofonica “Francesco” (Blackcandy Produzioni) feat. Motta ed estratto dal primo album solista di Maestro Pellegrini dal titolo “Fragile”. “FRANCESCO”, brano di MAESTRO PE ...

Sky punta sui tre moschettieri di Veronesi per il film di Natale. Favino: «È una carezza per tutti noi»

Un classico della letteratura per ragazzi, I tre moschettieri di Alexandre Dumas, nelle mani di Giovanni Veronesi, diventa Tutti per 1 -1- per tutti e sbarca sulla piattaforma di Sky, proprio ...

E’ disponibile in rotazione radiofonica “Francesco” (Blackcandy Produzioni) feat. Motta ed estratto dal primo album solista di Maestro Pellegrini dal titolo “Fragile”. “FRANCESCO”, brano di MAESTRO PE ...Un classico della letteratura per ragazzi, I tre moschettieri di Alexandre Dumas, nelle mani di Giovanni Veronesi, diventa Tutti per 1 -1- per tutti e sbarca sulla piattaforma di Sky, proprio ...