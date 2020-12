Parma, i convocati di Liverani per la Juventus (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tecnico del Parma, Fabio Liverani ha convocato 24 calciatori per la gara contro la Juventus, in programma domani alle 20.45 al Tardini. Non ci saranno gli infortunati Pezzella, Grassi, Laurini, Scozzarella e Nicolussi Caviglia. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Valenti, Ricci.Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm.Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tecnico del, Fabioha convocato 24 calciatori per la gara contro la, in programma domani alle 20.45 al Tardini. Non ci saranno gli infortunati Pezzella, Grassi, Laurini, Scozzarella e Nicolussi Caviglia. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Valenti, Ricci.Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm.Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

