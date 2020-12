Non congelare mai questo alimento, potrebbe scoppiare (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Le uova sono da sempre al centro di credenze popolare più o meno fondate e la loro delicatezza le pone al centro di numerose questioni pratiche: ad esempio secondo voi si possono cuocere nel microonde? Oppure si possono congelare? Sicuramente se mettessimo nel freezer le uova crude e intere, il rischio che possano scoppiare da un momento all’altro nel congelatore è piuttosto elevato, ma ciò non significa che non si possa fare. Esiste un trucchetto che forse in pochi conoscono per cui le uova possono essere congelate senza alcun danno per la salute o il frigo! Basta rompere le uova, metterle in un piatto e strapazzarle un po’ con la forchetta; poi, perché non si formino grumi all’interno dei tuorli, basta aggiungere un pizzico di sale o di zucchero – a seconda della preparazione futura che si intende fare – e riporre il tutto ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Le uova sono da sempre al centro di credenze popolare più o meno fondate e la loro delicatezza le pone al centro di numerose questioni pratiche: ad esempio secondo voi si possono cuocere nel microonde? Oppure si possono? Sicuramente se mettessimo nel freezer le uova crude e intere, il rischio che possanoda un momento all’altro nel congelatore è piuttosto elevato, ma ciò non significa che non si possa fare. Esiste un trucchetto che forse in pochi conoscono per cui le uova possono essere congelate senza alcun danno per la salute o il frigo! Basta rompere le uova, metterle in un piatto e strapazzarle un po’ con la forchetta; poi, perché non si formino grumi all’interno dei tuorli, basta aggiungere un pizzico di sale o di zucchero – a seconda della preparazione futura che si intende fare – e riporre il tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Non congelare Non congelare mai questo alimento, potrebbe scoppiare Impronta Unika Il Comune congela le tariffe e investe quasi 10 milioni

Il Bilancio complessivamente ne vale 30,6. Cantieri per il Parco dello Sport Nessun aumento dei tributi locali. Sicurezza: potenziamento delle telecamere Stefania Piscitello MARANELLO. Approvato ...

Sanità dimezzata. Gli effetti della pandemia sui malati “non-Covid”

Gli interventi per curare i malati colpiti dalla Covid-19 e le misure per frenare la curva dei contagi, in mancanza di un piano pandemico emergenziale, rischiano di “lasciare da parte” i soggetti affe ...

