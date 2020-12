Niente Facebook, Twitter e Instagram: nel Cremonese la crociata del sindaco no social - 'Troppi leoni da tastiera' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nell'era in cui like, retweet e interazioni su account e pagine social per un politico valgono quasi come i voti nell'urna elettorale c'è un'eccezione, piccolissima, che che conferma la regola. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nell'era in cui like, retweet e interazioni su account e pagineper un politico valgono quasi come i voti nell'urna elettorale c'è un'eccezione, piccolissima, che che conferma la regola. ...

LegaSalvini : TONINELLI NON RICORDA NIENTE, NOI SÌ: ECCO QUANDO DICEVA CHE L’ULTIMA PAROLA SUI PORTI CHIUSI ERA ANCHE LA SUA - erretti42 : Renzi le comiche ““Non bastano i like su Facebook per amministrare un territorio” e poi pubblica su Facebook il pap… - Castelpietra : Monte Cremasco, il sindaco no-social: «Troppi odiatori, niente Facebook per il mio Comune» - GVergnasco : @Misurelli77 'ho dato mandato dibscrivere a Facebook ' niente, fa già ridere così. - MilanoSpia : Monte Cremasco, il sindaco no-social: «Troppi odiatori, niente Facebook per il mio Comune» -