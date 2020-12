Netflix, in arrivo grande novità per (quasi) tutti gli abbonati (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una grande novità in arrivo per tutti (o quasi) gli abbonati a Netflix. Il popolare servizio di streaming introduce una nuova funzionalità, ma non tutti possono usarla. Per il momento… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 18 dicembre 2020) Unainper(o) gli. Il popolare servizio di streaming introduce una nuova funzionalità, ma nonpossono usarla. Per il momento… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

NetflixIT : Una lezione di storia di cui non sapevamo di aver incredibilmente bisogno: Nicolas Cage conduce La storia delle par… - NewsDigitali : Netflix: in arrivo su Android una modalità podcast - - tackleduro : RT @marifcinter: Rummenigge: 'Calo diritti tv? Non credo. Anzi le cifre saranno più alte. Le catene tv sono quelle che hanno guadagnato di… - marifcinter : Rummenigge: 'Calo diritti tv? Non credo. Anzi le cifre saranno più alte. Le catene tv sono quelle che hanno guadag… - Italia_Notizie : Netflix, in arrivo una modalità solo audio per i dispositivi Android -