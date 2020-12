Natale, zona rossa ‘a singhiozzo’ per l’Italia. Galli: “Non so se servirà” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Emergenza Covid: otto giorni di zona rossa a ‘singhiozzo’ per blindare le festività natalizie. Il Governo teme una nuova impennata dei contagi. ‘E scettico Massimo Galli Natale con il Covid. Sarà così per questo 2020, tutto da dimenticare. Festività in tono minore, da vivere nell’intimità della propria casa e, preferibilmente, solo con i congiunti conviventi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Emergenza Covid: otto giorni dia ‘per blindare le festività natalizie. Il Governo teme una nuova impennata dei contagi. ‘E scettico Massimocon il Covid. Sarà così per questo 2020, tutto da dimenticare. Festività in tono minore, da vivere nell’intimità della propria casa e, preferibilmente, solo con i congiunti conviventi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - Adnkronos : #Zonarossa a Natale, lo sfogo di Vissani: 'Tragico, giocano col c... degli altri' - trash_italiano : Noi stasera: “Mmh secondo me ci sarà Arisa, forse anche Malika Ayane, no dai punto tutto su Nek” Noi domani: “Mm… - PiacenzaSera : Stretta di Natale, Bonaccini “Meglio la zona rossa alternata. Grande rigore per evitare terza ondata” #piacenza - FilippoSala3 : Lo chiamano 'lockdown duro' perchè fino ad oggi lì non avevano mai chiuso nulla. Il “lockdown duro” della Germania… -