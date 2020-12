Milan, Ibrahimovic si ferma ancora: tornerà nel 2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha accusato un dolore muscolare durante l’allenamento di stamattina. L’attaccante svedese si stava allenando con Kjaer in vista della partita di domenica contro il Sassuolo. Ci risiamo, Ibra è ancora fuori. I problemi fisici non smettono di attanagliarlo. Eppure aveva iniziato questo campionato con forza e destrezza, ma purtroppo il suo fisico lo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Zlatanha accusato un dolore muscolare durante l’allenamento di stamattina. L’attaccante svedese si stava allenando con Kjaer in vista della partita di domenica contro il Sassuolo. Ci risiamo, Ibra èfuori. I problemi fisici non smettono di attanagliarlo. Eppure aveva iniziato questo campionato con forza e destrezza, ma purtroppo il suo fisico lo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AntoVitiello : Il #Milan riesaminerà i piani della campagna acquisti di gennaio anche alla luce dell’infortunio di #Ibrahimovic - AntoVitiello : #Milan, stamattina allenamento con la squadra per #Ibrahimovic e #Hernandez, ancora personalizzato per #Kjaer - UEFAcom_it : ?? 'Si può domare un leone, ma non Zlatan #Ibrahimovic' ??? La nostra intervista ?????????????????? al fuoriclasse del #Milan… - DenisTeddyden23 : #Ibrahimovic fuori fino a fine Gennaio è una bella batosta per il Milan. Se sbagliano le prossime partite con una… - ilfrategaudente : Mancano due partite al mercato. I dirigenti troveranno un sostituto di #Ibrahimovic. Calma #Milan -