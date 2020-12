Mental arriva su RaiPlay: tutto quello che c’è da sapere sulla serie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non è mai facile parlare di salute Mentale. Farlo in una serie è certamente una missione molto difficile, e la delicatezza che serve quando si trattano questi temi, è alla base della buona riuscita di una narrazione. Ci provano Rai Fiction e Stand by me con Mental, la nuova serie disponibile da oggi, 18 dicembre 2020, su RaiPlay. Mental racconta le vicende di un gruppo di ragazzi con problemi psichiatrici, alle prese non solo con le proprie patologie ma anche con i sentimenti, gli errori, gli interrogativi e le passioni dell’età adolescenziale, che complicano la vita fuori e dentro l’ospedale. Mental è la prima serie italiana ad affrontare il tema del disagio psichico tra gli adolescenti, basata sul format originale finlandese Sekasin, diventato un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non è mai facile parlare di salutee. Farlo in unaè certamente una missione molto difficile, e la delicatezza che serve quando si trattano questi temi, è alla base della buona riuscita di una narrazione. Ci provano Rai Fiction e Stand by me con, la nuovadisponibile da oggi, 18 dicembre 2020, suracconta le vicende di un gruppo di ragazzi con problemi psichiatrici, alle prese non solo con le proprie patologie ma anche con i sentimenti, gli errori, gli interrogativi e le passioni dell’età adolescenziale, che complicano la vita fuori e dentro l’ospedale.è la primaitaliana ad affrontare il tema del disagio psichico tra gli adolescenti, basata sul format originale finlandese Sekasin, diventato un ...

